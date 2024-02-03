Pakistan'da geçen ay 311 çocuk zatürreden yaşamını yitirdi

Kaynak: AA
Pakistan'da geçen ay 311 çocuk zatürreden yaşamını yitirdi
Pakistan'ın Pencap eyaletinde ocak ayında tespit edilen 19 bin 500’ün üzerinde zatürre vakasından 311 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yetkililer, ocak ayında hava kirliliği, soğuk hava ve tozun etkisiyle zatürre salgınının yayıldığını duyurdu. Pencap’ta ocak ayı boyunca 19 bin 500’den fazla kişi zatürreye yakalandı ve 311 çocuk bu hastalıktan dolayı öldü.

Pakistan’da zatürre her yıl 50-60 bin çocuğun hayatına mal oluyor.

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ZATÜRRE NEDİR?

Zatürre, akciğerlerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıdır. Bu durum, bakteri, virüs veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu bir enfeksiyondan kaynaklanabilir. Zatürre, öksürük, göğüs ağrısı, ateş ve nefes almada güçlük gibi belirtilere yol açabilir. Zatürrenin ciddiyeti, enfeksiyonun türüne ve kişinin yaşına ve genel sağlığına bağlı olarak değişebilir.

Zatürre, toplumda veya hastane gibi sağlık kuruluşlarında bulaşabilir. Zatürreyi önlemek için, sigara içmemek, elleri yıkamak ve bazı enfeksiyonlara karşı aşı olmak gibi yöntemler kullanılabilir. Zatürre tedavisi, altta yatan nedenine bağlıdır. Bakteriyel zatürre antibiyotiklerle, viral zatürre antivirallerle tedavi edilebilir. Zatürre şiddetli ise, kişi hastaneye yatırılabilir ve oksijen tedavisi alabilir.

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Zatürre, dünyada her yıl yaklaşık 450 milyon kişiyi etkileyen ve 4 milyon kişinin ölümüne neden olan yaygın bir hastalıktır. Zatürre, özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi bir sağlık sorunudur.

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