Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki jandarma karakoluna saldıran teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva'nın Peşaver kentindeki jandarma karakoluna saldırı düzenlendi.

Yetkililer, karakola saldıran 3 teröristten birinin kapıda kendisini havaya uçurduğunu, diğer ikisinin ise binaya girmeye çalıştıkları esnada jandarma tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıda 3 jandarma hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Saldırı sırasında yaralanan 6 sivil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sivillerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Pakistan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Peşaver'deki saldırıyı şiddetle kınadı.

Zerdari, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

