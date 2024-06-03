Pakistan'da maden faciası: 11 kişi öldü

Ketta İl Maden Başmüfettişi Abdul Ghani Baloch, Ketta yakınlarındaki bir maden ocağında gaz sızıntısı yaşandığını açıkladı.

Baloch, olayda 11 kişinin gazdan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirtti. Tüm cenazelerin maden ocağından çıkarıldığını ve hava yoluyla nakledilmeleri için hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Eyalet yetkilileri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladılar.

Belucistan eyaletindeki bir diğer maden ocağında mart ayında yaşanan patlamada ise 12 kişi hayatını kaybetmişti.