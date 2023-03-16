16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti

Mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti

Pakistan’da İslamabad Yüksek Mahkemesi, yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han hakkında 13 Mart'ta verilen tutuklama kararını askıya almayı reddetti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:01
Takip Et

Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti

Mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti
+
Aa
-

Pakistan’da İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han hakkında 13 Mart'ta verilen tutuklama kararını askıya almayı reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, hakkında verilen tutuklama kararına karşı mahkemeye başvurdu.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle Han hakkında 13 Mart'ta verilen tutuklama kararını askıya almayı reddetti.

Mahkeme, Han'ın duruşmaya katılmasına hükmetti.

Han'ın avukatı Khavaja Haris Ahmed, müvekkilinin 18 Mart'taki duruşmaya katılacağını söyledi.

İslamabad Yüksek Mahkemesinin kararı, Lahor Yüksek Mahkemesinin polisin operasyonunu askıya almasının ardından geldi.

Lahor Yüksek Mahkemesi, tutuklama kararını uygulamak isteyen polislerin başlattığı operasyonu, yarın 10.00'a kadar askıya almıştı.

HAN'IN DESTEKÇİLERİ, BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

PTI lideri Han'ın taraftarları, olası gözaltı operasyonuna karşı liderlerinin Lahor'daki evinin çevresinde beklemeye devam ediyor.

PTI liderinin Zaman Park bölgesindeki evinin önünde toplanan partililer, hükümet karşıtı sloganlar atarak, Han’ın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

GÖZALTINA ALINAMAMIŞTI

Polisin, Han’ı gözaltına almak için dün başlattığı operasyon sonucu PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han’ı gözaltına alamamıştı.

Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
1
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
2
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
3
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
4
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
5
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
6
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
7
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal
﻿Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal
﻿Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal
﻿Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
﻿Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
﻿Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
﻿Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
﻿Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
﻿Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
﻿Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alınacak
﻿Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alınacak
﻿Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alınacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.