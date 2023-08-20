Pakistan'da mayın patlaması. 13 işçi öldü

Pakistan'da işçileri taşıyan bir minibüsün kara mayınına çarpması sonucu meydana gelen patlamada en az 13 işçi öldü.

KAYNAK: AA
Pakistan'da mayın patlaması. 13 işçi öldü

Yetkililer, ülkenin Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde işçileri taşıyan bir minibüsün, cumartesi gecesi Şaval mevkiinde kara mayınına çarptığını belirtti.

Yerel Yönetim Başkanı Rehan Gul, mayının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre minibüsteki 13 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölge Polis Şefi Naik Muhammed, söz konusu "terör saldırısında" 2 işçinin de yaralandığını söyleyerek, ölü sayısını doğruladı.

İşçileri taşıyan minibüsün, Güney Veziristan bölgesine doğru gittiği bilgisi verilirken, saldırının sorumlusu hakkında açıklama yapılmadı.

TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

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