Pakistan’da mobilya çarşısında yangın: 5 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan mobilya çarşısında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Pakistan’da mobilya çarşısında yangın: 5 ölü

Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentindeki Arshi Alışveriş Merkezinde bulunan mobilya çarşısı dün alevlere teslim oldu. Zemin katında bulunan ve 250 dükkanın yer aldığı çarşıdaki dükkanlardan birinde yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Yetkililer, mobilya, şilte ve petrol ürünleri bulunan dükkanda çıkan ve hızla yayılan yangın nedeniyle binanın her an çökebileceğini belirtirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alışveriş merkezi ile alışveriş merkezinin üstünde bulunan 450 dairelik rezidansı 2 saat içinde tahliye etti.

Yangının çıkışına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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