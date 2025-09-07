Pakistan'da ölümle yarış sürüyor: 2 saatte 112 bin metreküp artış

Pakistan’ın Sind eyaletinde yağışların etkisiyle Indus Nehri’nde su seviyeleri hızla yükseldi. Trimmu Barajı’nda son 12 saatte 112 bin metreküp artış kaydedildi. Panjnad Barajı’ndaki akış ise 345 bin metreküp seviyesinde sabitlenerek aşağı havzadaki Guddu ve Sukkur barajlarını doğrudan etkiledi.

Guddu Barajı’nda 366 bin metreküplük giriş ve 328 bin metreküplük çıkış ölçüldü. Yetkililer, büyük bir taşkın dalgasının buradan geçeceğini açıkladı. Kotri Barajı’nda da normalin üzerinde akış gözlemlenirken çevredeki köylerde tahliyeler başlatıldı.

CAN KAYIPLARI 900’Ü AŞTI

Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) verilerine göre, muson yağmurları ve seller nedeniyle ülke genelinde en az 907 kişi yaşamını yitirdi, 1044 kişi ise yaralandı. En fazla kayıp 502 ölümle Khyber-Pakhtunkhwa bölgesinde kaydedildi. Punjab’da 223, Sind’de 58, Balochistan’da 26, Gilgit-Baltistan’da 41, Azad Keşmir’de 38 ve başkent İslamabad’da 9 ölüm rapor edildi.

Ayrıca 7 binden fazla ev zarar gördü, 6 binden fazla hayvan telef oldu. NDMA, kuzeyde yeni yağış sistemlerinin etkili olacağını bildirerek şehir selleri ve yıldırım riskine karşı uyardı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE TRAJİK KAZA

Multan bölgesindeki Jalalpur Pirwala’da tahliye sırasında bir botun alabora olması sonucu dört çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu tekneden 12 kişi kurtarıldı. Yetkililer, kurtarma operasyonlarında aşırı yüklenmeden kaçınılması için talimat verdi.

Şimdiye dek 9 binden fazla kişi bölgedeki sel sularından kurtarıldı, 350 binden fazla kişi ile yüz binlerce hayvan güvenli bölgelere taşındı.