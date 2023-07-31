Pakistan’da parti kongresi saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede gerçekleştirilen intihar saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Pakistan’da parti kongresi saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi çalışanlarının katıldığı kongre sırasında intihar saldırısı gerçekleştirilmişti. Bugün yapılan açıklamada, ölü sayısının 54’e yükseldiği belirtilirken 83 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis soruşturmasının ardından saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğu duyurulurken patlayıcıların yapımında kullanılan malzemelerin olay yerinde bulunduğu ve adli tıp raporlarının beklendiği açıklandı.

Pakistan’da, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile hükümet arasındaki ateşkesin bozulmasıyla aşırılık yanlıları tarafından bu yılın başlarında Peşaver şehrinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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