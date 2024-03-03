Pakistan’da Şahbaz Şerif tekrar başbakan seçildi

Pakistan’da 8 Şubat günü yapılan seçimde eski Başbakan Imran Khan’ın desteklediği bağımsızlar 266 sandalyeli Ulusal Meclis’te 92 sandalye kazanarak seçimde en fazla sandalye kazanan grup olmayı başardı.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 79 sandalye kazanarak yapılan seçimde ikinci olmuştu. Seçim sonucunda, hiçbir parti, hükümet kurmak için gereken 134 sandalye sayısına ulaşamadı ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Parti (PPP) bir koalisyon hükümeti kurmayı kabul etmişti.

YENİDEN SEÇİLDİ

Yeni parlamentonun belirlenmesinden yaklaşık 3 hafta sonra yeni başbakan belli oldu. Pakistan parlamentosunda bugün gerçekleştirilen seçimlerde Müslüman Ligi-Navaz’ın lideri eski Başbakan Şahbaz Şerif yeniden başbakan seçildi.

72 yaşındaki Şerif, parlamentoda yapılan oylamada 201 oy aldı ve ülkenin 24. Başbakanı oldu. Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) adayı Omer Ayub Khan ise 92 oy alabildi.

Parlamentoda oylamaya geçilmeden önce Sünni İttihad Konseyi Partisi'nin (SIC) milletvekilleri bir protesto gerçekleştirdi. Milletvekilleri sloganlar atarak Khan’ın serbest bırakılmasını talep etti ve Şahbaz Şerif’in seçimlere hile karıştırdığını ileri sürdü.

KHAN HÜKÜMEİ DÜŞMÜŞTÜ

2018 yılında gerçekleştirilen son genel seçimi kazanan Imran Khan'ın hükümeti, 10 Nisan 2022'de parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alarak düşmüştü. Parlamentoda yapılan oylamada, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş, Ağustos 2023'e kadar görevde kalmıştı. Daha sonra ülkeyi genel seçime kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı ise Anwaarul Hak Kakar olmuştu.