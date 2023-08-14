Pakistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar yağışlar nedeniyle sular altında kalan sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

KAYNAK: AA
Pakistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Bazı vatandaşlar yağış nedeniyle sel sularının bastığı dükkanını temizlemeye çalıştı.

Vatandaşlar yağışlar nedeniyle sular altında kalan sokaklardan motosiklet ile geçmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar yağışlar nedeniyle sular altında kalan sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Sokaklardaki motosikletler ve araçlar sular altında kaldı.

Bazı vatandaşlar yağışlardan dolayı dükkanında mahsur kaldı.

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