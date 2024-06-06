Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü aniden yanmaya başladı. Meydana gelen yangında 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde Ulusal Otoyolda Karaçi’den Ketta şehrine giden yolcu otobüsü bir anda alev aldı. İçinde 27 yolcunun bulunduğu otobüsü söndürebilmek için itfaiye araçlarının bölgeye sevk edildiği ve ekiplerin aracın içinde mahsur kalan yolcuları araçtan çıkardığı ifade edildi.

Birçok yolcu, otobüsten dışarı atlayarak kurtulurken yerel yetkililer, olay sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedilirken itfaiye ekipleri yangını kısa bir süre sonra söndürdü.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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