Pakistan'daki intihar saldırısında can kaybı 62'ye yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir caminin yakınında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

KAYNAK: İHA
Pakistan'daki intihar saldırısında can kaybı 62'ye yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde, Cuma günü Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı sırada düzenlenen intihar saldırısında bilanço artıyor. Medine Camii yakınında gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükselirken, yaralanan 100 kişinin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

BELUCİSTAN’DA SALDIRI KARŞITI EYLEM

Cuma günü yaşanan saldırıyı protesto etmek için bugün eyalette yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlenirken, eylemciler yetkililerden saldırının planlayıcısının yakalanmasını talep etti. Ayrıca, saldırıyı kınamak için Belucistan’a bağlı Ketta, Mastung, Ziarat, Kalat başta olmak üzere eyalet genelinde halk dükkan ve ticaret merkezlerini kapatırken, siyasi parti ve çeşitli ticari kuruluşlar bu kapatma eylemine destek verdiklerini açıkladı.

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