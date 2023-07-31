Pakistan’daki intihar saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı

Pakistan'da dün yaşanan intihar saldırısının yeni görüntüleri yayınlanırken, yetkililer ölü sayısının da arttığını duyurdu.

Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye dün intihar saldırıs gerçekleştirildi.

Kongrenin düzenlendiği alanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Fakat bugün saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 45’e çıktığı açıklandı.

PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan terör saldırısı sırasında çekilen video görüntüleri de yayınlandı… Kongreyi izleyen bir seyircinin video çektiği sırada bir patlama yaşandığı görülüyor.

Saldırıyı anbean kaydeden katılımcı alanda yaşanan paniği ve korkuyu gözler önüne seriyor.

KONGREYE 500'DEN FAZLA KİŞİ KATILMIŞTI

Yetkililer, kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti. Sağlık görevlileri de bazı yaralıların durumunun ağır olduğuna işaret etti.

Durumu ağır olan yaralıların Peşaver'deki hastanelere kaldırılmaları için patlamanın yaşandığı Bajaur'a helikopterler gönderildi.

Ölenler arasında JUI-F'nin bölgedeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda ayrıca Geo News televizyonu kameramanının yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti.

JUI-F lideri Fazlur Rahman ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Başbakan Şahbaz Şerif'ten olayın soruşturulmasını istedi.

BAŞBAKAN ŞERİF SALDIRIYI KINADI

Bombalı saldırıyı kınayan Başbakan Şerif ise güvenlik güçlerine “teröristlerin” bulunması talimatını verdi.

Hayber Pahtunhva Emniyet Müdürü Aktar Hayat Gandapur, yaptığı açıklamada, elde edilen verilerin olayın bir intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gandapur, ön soruşturmanın, canlı bombanın JUI-F gönüllüleri tarafından sağlanan güvenliğe rağmen kongre alanının içerisine girdiğine ve burada kendisini patlattığına işaret ettiğini belirtti.

Bu yıl yapılacak genel seçimler öncesinde düzenlenen etkinliğe yönelik saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi. Pakistan resmi haber ajansı, hükümet sağlık danışmanı Riaz Anwar’ın açıklamalarına yer verdi. Anwar, 130’dan fazla insanın yaralandığını ve bunların 61’inin tedavi altında olduğunu da duyurdu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırının arkasında IŞİD’in olabileceğini de duyurdu.