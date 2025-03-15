Pakistan’daki tren saldırısı! Can kaybı yükseliyor

Kaynak: İHA
Pakistan’daki tren saldırısı! Can kaybı yükseliyor

Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu örgütünün bir trene gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 31'e çıktı.

Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün bir trene gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde 11 Mart'ta bir yolcu trenine düzenlediği saldırının bilançosu arttı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 23'ü asker, 5'i sivil, 3'ü demiryolu çalışanı olmak üzere 31'e yükseldiği belirtildi. Saldırının ardından örgütün trende rehin aldığı 354 kişinin ise kurtarıldığı, ancak 37'sinin yaralandığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

BLA militanları geçtiğimiz salı günü Ketta-Peşaver seferini yapan ve aralarında askerler dahil yaklaşık 400 yolcunun bulunduğu trene dağlık bölgede ateş açmış, demiryoluna döşediği bombaları infilak ettirmiş ve daha sonra yolcuları rehin almıştı. Örgüt, BLA üyesi tutukluların 48 saat içinde serbest bırakılmaması durumunda rehineleri infaz etmeye başlayacağını belirtmişti. Ordudan yapılan açıklamada, örgütünün saldırısında 25 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. Bölgede düzenlenen ve 30 saat süren operasyonda ise askerlerin 33 isyancıyı öldürdüğü, 300'den fazla rehineyi kurtardığı ve kuşatmanın sona erdiği ifade edilmişti.

BLA, maden zengini ve Çin öncülüğündeki liman, altın ve bakır madenleri gibi önemli projelere ev sahipliği yapan eyaletin bağımsızlığı için onlarca yıldır savaşan Beluç isyancı gruplarının en büyüğü ve en güçlüsü olarak biliniyor.

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