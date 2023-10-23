Pakistan'dan askeri mahkeme kararı

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını anayasaya aykırı bularak yargılamaların geçersiz olduğuna hükmetti.

KAYNAK: AA
Pakistan'dan askeri mahkeme kararı

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi heyeti, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına karşı yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme kararında, eski Başbakan Han’ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması anayasaya aykırı bulunarak yargılamaların geçersiz olduğuna hükmedildi.

Kararda, anayasadaki adil yargılanma hakkına işaret edilerek, askeri mahkemelerde yargılanan 103 sivilin ceza mahkemelerinde yargılanacağı kaydedildi.

HAN'IN TUTUKLANMASI VE PROTESTOLAR

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Pakistan ordusundan 16 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İmran Han’ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda orduya ait kurumlara saldıranların, "askeri mahkemelerde" yargılanacağı bildirilmişti.

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