Pakistan'dan BM'ye "İsrail'i durdurun" çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan, Orta Doğu'da artan İsrail maceracılığını şiddetle kınıyor. İsrail'in sivil nüfusa yönelik durmak bilmeyen saldırıları ve uluslararası hukuku umursamaması, endişe verici seviyelere ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Son günlerde İsrail Hava Kuvvetlerinin Lübnan'ın egemenliğine yönelik kabul edilemez ihlallerde bulunduğu, sivilleri hedef aldığı, güvenlik ve istikrarın altını oyduğu belirtilen açıklamada, saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Nasrallah’ı 8 savaş uçağı ve 900 kiloluk 15 bomba ile vurdular

Açıklamada, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin halihazırda kırılgan olan bölgede gerilimi arttırdığına işaret edildi.

Pakistan'ın Lübnan halkıyla dayanışma içinde olmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyini bölgedeki maceracılığı ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle İsrail'i durdurmaya ve Orta Doğu'da barışı temin etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Diyarbakır surlarına Nasrallah’ın posterini astılar

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1052 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Nasrallah'ı öldürdüğü hava saldırıları sonucu Beyrut'ta büyük yıkım

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası sürerken Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.