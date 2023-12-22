Pakistan’dan ölümcül hava kirliliğine ilginç çözüm

Der Spiegel'de yer alan habere göre, Pakistan son dönemde ülkede rekor seviyelere yükselen hava kirliliği ile mücadele ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen kirlilikten kurtulmak için yapay yağmur yağdırmayı hedefliyorlar.

Pencap eyaletinin yöneticisi Mohsin Naqvi, yapılan yapay yağmur deneyi hakkında basına bilgi verdi. Naqvi, yapay yağmur deneyleriyle kirliliğin önüne geçilmesinin hedeflendiğini, şimdilik bu durumu gözlemlediklerini ve kesin bir sonuç söyleyemeyeceğini belirtti.

Naqvi yapılan bu testin ekonomik olarak Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklendiğini açıkladı. Uzmanlardan oluşan bir ekip iki haftadır şehirde bulunduğu ve yapay yağmur için, "bulut tohumlama" işleminin başlatıldığı bilgisi verildi.

Bu sayede yerleşim alanlarındaki yere yakın olan hava kirliliğine neden olan partiküllerin dağıtılması hedefleniyor.

Pancap eyaleti haftalardır hava kirliliği ile mücadele ederken, yerel yönetim okulları tatil etti, vatandaşların evlerinden ihtiyaç olmaması halinde çıkmamaları gerektiğini duyurdu.

Pakistan’ın yanı sıra komşu İran ve Hindistan’da benzer şekilde yoğun hava kirliliği ile mücadele ediyor.