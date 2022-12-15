Pakistan'ın beyin göçü bir yılda üç kat hızlandı

Pakistan'daki beyin göçü yıllık bazda üçe katlanarak 765 bin kişiye ulaşırken, eğitimli Pakistanlıların ilk tercihi Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri oluyor.

Pakistan'da yayımlanan Express Tribune gazetesinin Dışarıya Göç Bürosu verilerine dayandırdığı haberine göre, geçen yıl 225 bin, 2020'de de 288 bin kişi çalışmak için yurtdışına göç etmişti.

Bu yıl göç edenlerin 92 binini doktor, mühendis, bilişim uzmanı ve muhasebeci gibi yüksek eğitimli kişiler, yaklaşık 350 binini tekniker ve vasıflı işçiler oluşturdu.

Pakistan'ı terk edenlerin büyük bölümünün (470 bin kişi) Suudi Arabistan'ı tercih etmesi dikkat çekerken, bu ülkeyi 199 bin kişiyle Birleşik Arap Emirlikleri, 77 bin kişiyle Umman, 51 bin 600 kişiyle Katar izledi. Ayrıca, aynı bölgedeki Kuveyt'e yaklaşık 2 bin Pakistanlı göç etti.

Toplamda 40 bin civarında Pakistanlı, diğer Asya ve Avrupa ülkelerine göç etti. Avrupa'da, Romanya 3 bin 160 kişiyle en çok Pakistanlı göçmeni çeken ülke olurken, onu Britanya (2 bin 500 kişi), İspanya (677 kişi), Almanya (566 kişi), Yunanistan (497 kişi) ve İtalya (292 kişi) izledi.

Çok sayıda Pakistan vatandaşının göç ettiği diğer ülkelerden bazıları şunlar: Malezya (5 bin), Irak (2 bin), Japonya (815), Çin (602), Sudan (478) ve Türkiye (136).

Resmi verilere göre, yaklaşık 700 Pakistanlı da bu yıl ABD'ye göç etti.

Göç edenlerin yarısından fazlasının (424 bin) Pencap eyaletinden olması dikkat çekti.

Gazeteye, adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir göçmen işleri yetkilisi şöyle dedi:

Kötüleşen ekonomik durum ve siyasi belirsizlik Pakistan'daki işgücünü olumsuz etkilemeye başladı. Aralarında yüksek eğitimliler de olan yüz binlerce genç erkek enflasyon, işsizlik ve belirsiz ekonomik ve siyasi durum kaygılarıyla her yıl iş aramak için yurtdışına gidiyor.

Sağlıkçılar eylemde

Pakistan'da çocuk felci aşılamasında görevli sağlık çalışanları 14 Aralık'ta Afganistan sınırındaki Torkham Sınır Kapısı'nda zam talebiyle gösteri düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, çocuk felci aşılamasında görevli sağlıkçılar, maaşlarının zamanında ödenmediğini, gece gündüz çalıştıklarını ve haftalık izinleri olmadığını dile getirdi.

Sağlıkçılar, günlük bin rupi (83 Türk Lirası) ücret talep ederken, her ay kendilerine 4 gün izin verilmesini istedi. (Independent Türkçe)