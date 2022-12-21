Demans hastalığıyla uzun süredir mücadele eden oyuncu Pakize Suda’dan acı haber geldi. Sosyal medyada sık sık öldüğü yönünde haberler çıkan Pakize Suda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Pakize Suda’nın beynine pıhtı atması sonucu acı haberi yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Pakize Suda öldü mü, neden öldü? Pakize Suda kimdir?

Oyuncu Pakize Suda’ya demans teşhisi konmuştu. Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden 70 yaşındaki oyuncu Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucunda yaşamını yitirdi.

Pakize Suda’nın vefat haberini yeğeni sosyal medya hesabından şöyle duyurdu, Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım’’

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçtiğimiz aylarda Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğdu.

Pakize Suda İzmir Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1969 yılında katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçildi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Pakize Suda 90'lı yıllarda köşe yazarlığı yapmaya başladı.

90’lı yılların sonunda Pakize Suda gazeteciliğe başlamıştır. Hürriyet Gazetesi’nde başladığı köşe yazarlığına, Habertürk’te devam etmiştir. Televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmıştır.

2007 yılı haziran ayı itibariyle Kanal D de hafta içi her gün müge anlı ile birlikte dobra dobra isimli Türk televizyon tarihinin en çok izlenen gündüz kuşağı programını sunmuştur.

Pakize Suda'nın Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı “Lezzete Yolculuk” programı Kanal 1 ‘in Bloomberg HT olmasından sonra Habertürk’e alınmıştır.

Pakize Suda'nın oynadığı filmler ve TV diziler

1971 – Feride

1971 – Saraylar Meleği

1972 – Tarkan: Altın Madalyon : Honoriya

1973 – Kurt Kapanı

1976 – Kime Niyet Kime Kısmet

1978 – Yara

1985 – Ayrılık Acısı

1987 – Tanrı Seni Korusun

1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası

1987 – Küçüğüm

1991 – Kayıp Aranıyor

1996 – Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1998 – Erguvan Yılları

2002 – Pembe Patikler : Hadiye Yenge

2003 – Hayat Bilgisi : Pakize

2005 – Davetsiz Misafir : Kehribar

2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu

2006 – Sevda Çiçeği : Nazan Anne

2007 – Çılgın Dersane

Pakize Suda'nın sunduğu TV programlar

Lezzete Yolculuk

Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim

Dobra Dobra

Konuşa Konuşa

Lezzet Yolculuğu

Pakize Suda İle Gece Yarısı

Pakizeli Günler

Türkiye Konuşuyo