Demans hastalığıyla uzun süredir mücadele eden oyuncu Pakize Suda’dan acı haber geldi. Sosyal medyada sık sık öldüğü yönünde haberler çıkan Pakize Suda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Pakize Suda’nın beynine pıhtı atması sonucu acı haberi yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Pakize Suda öldü mü, neden öldü? Pakize Suda kimdir?
Oyuncu Pakize Suda’ya demans teşhisi konmuştu. Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden 70 yaşındaki oyuncu Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucunda yaşamını yitirdi.
Pakize Suda’nın vefat haberini yeğeni sosyal medya hesabından şöyle duyurdu, Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım’’
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçtiğimiz aylarda Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.
PAKİZE SUDA KİMDİR?
Pakize Suda, 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğdu.
Pakize Suda İzmir Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1969 yılında katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçildi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Pakize Suda 90'lı yıllarda köşe yazarlığı yapmaya başladı.
90’lı yılların sonunda Pakize Suda gazeteciliğe başlamıştır. Hürriyet Gazetesi’nde başladığı köşe yazarlığına, Habertürk’te devam etmiştir. Televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmıştır.
2007 yılı haziran ayı itibariyle Kanal D de hafta içi her gün müge anlı ile birlikte dobra dobra isimli Türk televizyon tarihinin en çok izlenen gündüz kuşağı programını sunmuştur.
Pakize Suda'nın Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı “Lezzete Yolculuk” programı Kanal 1 ‘in Bloomberg HT olmasından sonra Habertürk’e alınmıştır.
Pakize Suda'nın oynadığı filmler ve TV diziler
1971 – Feride
1971 – Saraylar Meleği
1972 – Tarkan: Altın Madalyon : Honoriya
1973 – Kurt Kapanı
1976 – Kime Niyet Kime Kısmet
1978 – Yara
1985 – Ayrılık Acısı
1987 – Tanrı Seni Korusun
1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası
1987 – Küçüğüm
1991 – Kayıp Aranıyor
1996 – Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)
1998 – Erguvan Yılları
2002 – Pembe Patikler : Hadiye Yenge
2003 – Hayat Bilgisi : Pakize
2005 – Davetsiz Misafir : Kehribar
2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu
2006 – Sevda Çiçeği : Nazan Anne
2007 – Çılgın Dersane
Pakize Suda'nın sunduğu TV programlar
Lezzete Yolculuk
Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim
Dobra Dobra
Konuşa Konuşa
Lezzet Yolculuğu
Pakize Suda İle Gece Yarısı
Pakizeli Günler
Türkiye Konuşuyo
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