Palalı Sabri kimdir?

Kaynak: Haber Merkezi
Palalı Sabri kimdir?
Palalı Sabri kimdir? Gezi olayları sırasında kamuoyunda Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Kamuoyunda Palalı Sabri olarak Sabri Çelebi, bu ismi 2013 yılında İstanbul Gezi Parkı’nda eylem yapan vatandaşlara Pala ile saldırdığı için Palalı lakabı ile anılıyor.

Hırsızlık, zorla alıkoyma ve silahla tehdit gibi suçlarla daha önce gözaltına alınan ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan dolayı yargılanan Sabri Çelebi’yi kamuoyu, Gezi olayları sırasında eylemcilere pala ile saldırmasıyla tanımıştı.

Palalı Sabri , 1 Şubat’ta Beyoğlu’nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Palalı Sabri dün gece saatlerinde sokak arasında aracı ile ilerlerken bir grup ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından grupta olan bir kişi Palalı Sabri'ye silah ile saldırdı. Palalı Sabri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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