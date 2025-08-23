Palandöken’de sosyal tesiste korku dolu anlar! Alevler kafeteryayı yuttu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde belediyeye ait kafeteryada tadilat sırasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşandı. Yangının oksijen tüpünden sıçrayan kıvılcımların sebep olduğu öğrenildi.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 400 rakımındaki otelin karşısında bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çifte Minareli Medrese maketindeki sosyal tesis olarak kullanılan kafeteryada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Yaklaşık 250 metrekarelik alandaki kafeteryada, yapılan tadilat sırasında, oksijen tüpüyle demir kesilirken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, kısa sürede tek katlı kafeteryayı sardı. İşçilerin ihbarıyla kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edilip alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında kafeterya kullanılamaz hale geldi.

