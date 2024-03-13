Palet fabrikasında çıkan yangın cehennemi aratmadı

Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir palet fabrikasında kule gibi dizili olan paletlerin tutuştuğunu gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saate yakın süren müdahalesi sonrasında alevler söndürüldü.

Alevlere müdahale etmek isterken yaralanan bir itfaiye eri ise hazırda bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için soruşturma başlattı.