Palmiye ağacını ateşe verip kaçtı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Kaynak: DHA
Palmiye ağacını ateşe verip kaçtı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Düzce'de, kaldırımda yürüyen bir kişi, cebinden çıkardığı çakmakla bir palmiye ağacını ateşe verdi ve hızla olay yerinden kaçtı.

Düzce’de 3 Eylül akşamı saat 21.00 sularında, Mehmet Akif Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kaldırımda yürüyen bir şahıs cebinden çıkardığı çakmakla bir palmiye ağacını ateşe verdi ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

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Alevler kısa sürede ağacı tamamen sardı. Çevredeki kafelerde çalışan personel, yangını fark ederek kovalarla ve hortumlarla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Y

angında ağaç zarar gördü. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis tarafından inceleniyor.

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