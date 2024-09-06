Palmiye ağacını ateşe verip kaçtı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Düzce’de 3 Eylül akşamı saat 21.00 sularında, Mehmet Akif Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kaldırımda yürüyen bir şahıs cebinden çıkardığı çakmakla bir palmiye ağacını ateşe verdi ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

Alevler kısa sürede ağacı tamamen sardı. Çevredeki kafelerde çalışan personel, yangını fark ederek kovalarla ve hortumlarla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Y

angında ağaç zarar gördü. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis tarafından inceleniyor.