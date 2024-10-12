Palmiye yağı fiyatları dördüncü haftadır kazanca koşuyor

Kargo araştırmacılarının 1-10 Ekim tarihleri arasında Malezya palmiye yağı ürünleri sevkiyatlarının bir önceki aya göre %13,6 artarak %18,9'a çıkacağını tahmin etmesi, piyasalardaki bu olumlu havayı güçlendirdi. Ayrıca, Eylül ayında palmiye yağı üretiminin Ağustos'a kıyasla %3,8 düşerek 1,82 milyon tona gerilediği ve aynı dönemde ihracatın %0,93 artarak 1,54 milyon tona çıktığı bildirildi. Bu veriler, palmiye yağı fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor.

Dördüncü ardışık haftalık kazançlarına doğru ilerleyen palmiye yağı, özellikle en büyük alıcı olan Hindistan'daki talep artışı beklentileriyle destekleniyor. Hindistan'daki yaklaşan bayram sezonu, palmiye yağına olan talebin artmasına yol açabilir. Bu durum, fiyatların daha da yükselmesine zemin hazırlıyor.

Enerji piyasalarına bakıldığında ise, ham petrol fiyatları da artış kaydediyor. Orta Doğu'daki devam eden gerginlikler ve kasırgadan kaynaklanan arz aksamaları, petrol fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Artan arz kesintisi riskleri, enerji maliyetlerinin artmasını ve bu durumun palmiye yağı fiyatları üzerindeki etkisini beraberinde getirebilir.

Palmiye yağı, gıda endüstrisi başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan önemli bir yağdır. Bu nedenle, fiyatlardaki değişimler sadece tarım sektörü değil, aynı zamanda tüketici fiyatları üzerinde de etkili olabilir. Yüksek palmiye yağı fiyatları, gıda ürünlerinin maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikleyebilir.

Sonuç olarak, Malezya palmiye yağı fiyatları, güçlü ihracat verileri ve Hindistan'daki talep artışı beklentileriyle dördüncü haftadır kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Rakip yağların güçlenmesi ve enerji fiyatlarındaki artış, palmiye yağı piyasasında belirleyici rol oynuyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izleniyor. Palmiye yağı fiyatlarının geleceği, hem iç piyasada hem de uluslararası düzeyde önemli etkiler yaratabilir.