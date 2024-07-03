Palmiyeye ağacı can aldı

Kaynak: İHA
Palmiyeye ağacı can aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisinde 48 AAY 848 plakalı Fiat Uno marka otomobiliyle gitmekte olan Seyfettin Yılmaz, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracını tüm uğraşlarına rağmen toparlayamayan Yılmaz, refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine 112 Sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan 45 yaşındaki Seyfettin Yılmaz'ın öldüğünü belirledi. Titreyengöl bölgesinde bir otelde çalıştığı belirlenen Seyfettin Yılmaz'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi.

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