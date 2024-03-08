Palmiyeye çarpan lüks otomobil hurdaya döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki İsa Sungur idaresindeki 06 CYV 210 plakalı BMW marka otomobil, Sorgun Mezarlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjde bulunan palmiyeye çarptı.
Palmiyeye çarpan araç hurdaya dönerken, otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.