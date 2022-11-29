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Günün en çok izlenen görüntüsü: Telefon şakası. Türkiye'de yapsaydı dayağı yerdi

Palyaço kostümlü bir kişinin yoldan geçen kişilere yaptığı şaka sosyal medyanın en çok izlenen videosu oldu. Palyaçonun bir adama yaptığı telefon şakası izleyenleri güldürdü.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:27
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Palyaço yoldan geçen bir adama telefon şakası yaptı. Türkiye'de yapsaydı dayak yerdi

Günün en çok izlenen görüntüsü: Telefon şakası. Türkiye'de yapsaydı dayağı yerdi
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Palyaço kılığına girmiş bir kişi, yoldan geçen insanlara yaptığı çeşitli şakalar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Palyaço, kendisini telefonla çeken başka bir adamın yanına giderek ilk önce onun telefonunu alıyor ve karşısındakini çekmeye başlıyor. Daha sonra adamın telefonunu beğenmiş gibi yapan palyaço adamın telefonunu alıp kaçarmış gibi yaptı.

Biraz uzaklaştıktan sonra telefonu çalınan adamın tepkisizliği üzerine tekrar yerine dönen palyaço, koşarken elindeki telefonu hemen yanında bulunan havuza düşürmüş gibi yaptı.

Havuza düşen telefon adamınmış gibi davranan palyaço daha sonra cebinden asıl telefonu çıkararak sahibine verdi.

Palyaçonun yaptığı çeşitli şakalar izleyenler tarafından beğeni topladı.

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