Pamela Anderson kılığına giren Beyonce gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pamela Anderson kılığına giren Beyonce gündem oldu

Beyoncé, Cadılar Bayramı'nda Pamela Anderson’a olan sevgisini ‘Beywatch’ kostümüyle gösterdi. Ünlü şarkıcı, Anderson’ın ikonik tarzlarını giyerek sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Beyoncé, Cadılar Bayramı için Pamela Anderson’a selam durarak, ünlü oyuncunun tarzlarını taklit ettiği kostümlerini sosyal medyada paylaştı. “Beylloween” kostümüyle, Anderson’ın 1996 yapımı "Barb Wire" filminden giydiği siyah kostümü ve 1999 MTV Video Müzik Ödülleri’ndeki büyük kürklü pembe şapkasını tercih etti. Ancak en dikkat çeken kostüm, Anderson’ın 1992-1997 yılları arasında başrol oynadığı “Baywatch” dizisindeki kırmızı mayo yerine üzerinde "Beywatch" yazan versiyondu.

Beyoncé, her bir kostümle dans edip şarkı söylerken, seçim gününe de gönderme yaparak takipçilerine oy kullanmaları için çağrıda bulundu. Anderson, Beyoncé’nin paylaşımlarına Instagram üzerinden “LOVE” yazıp, takdirini dile getirdi. Ayrıca, bir paylaşımda Anderson, Beyoncé’nin “Barb Wire” karakterine yaptığı gönderme üzerine, “Beni bey diye arama” repliğine atıfta bulundu.

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