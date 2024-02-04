Pamuk gibi nohut nasıl yapılır?

Nohut yemeği lezzetli olduğu kadar yapımı da bir o kadar zor. Yumuşacık mis gibi nohut yemeği yapmanın p0üf noktasını sizin için düzenledik.

Nohut bir gece önceden soğuk suyla ıslatılmalıdır. İçine isteğe bağlı 1 çay karabiber, karbonat eklenebilir. Karbonat nohutun dış zarlarını yumuşatıp daha kolay pişmesini ve gazını hafifletmesini sağlayacaktır.

Nohut kıymalı da yapılabilir ama az yağlı iri doğranmış kuzu eti nohutu çok lezzetli yapacaktır.

Nohutu akşam yemeğine ikram etmeyi düşünüyorsanız sabahtan pişirin. Çünkü akşama kadar özü ve kıvamı gelir.

Normal tencerede nohut pişiriyor iseniz su ilave ederken soğuk su kullanın ama düdüklü kullanıyorsanız sıcak su kullanın.

Nohut yemeğimizi yapmaya geçelim. Öncelikle soğanımızı yemeklik doğruyoruz. düdüklüye yağ koyup soğanımızı ekliyoruz ve rengi değişene kadar kavuruyoruz.

Daha sonra salçamızı ekliyoruz, az daha kavurup nohutu ekliyoruz.

Daha sonra baharat ve tuzumu atıyoruz. Sonra sıcak suyu kıvama göre ekliyoruz ve et suyu tabletini ekliyoruz düdüklüyü kapatıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Eğer etli yapacak iseniz en başta soğanı kavurduğumuz sırada atın. Kolay gelsin. Afiyet olsun.