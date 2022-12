Pamukkale Üniversitesi akademik personel alacak

Pamukkale Üniversitesi, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak üzere akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 26 aralık 2022 olarak belirtildi.

Resmi Gazete'de Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.'' denildi.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

- Her aday tek bir kadroya başvurabilir.

- Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların: 1- Başvuru Formu'1) , 2- Doçentlik Belgesi, 3- Akademik Değerlendirme Belgesi® , 4- Askerlik Belgesi®4), 5-Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi/e-Devlet hizmet dökümü®4) ile birlikte;

PROFESÖR kadroları için "özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 6 (altı) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOÇENT kadroları için "özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 4 (dört) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadroları için "özgeçmiş, diploma onaylı suretleri''". bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 4 (dört) adet CD/USB ile ilgili birimlere,

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

(1) Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

(2) Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet usb teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) Üniversite dışı başvurular için

'4) Barkodlu e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.



ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Uygulamalı Birim)

BAŞVURU GENEL BİLGİLER

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET DURUMU

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURU

- Başvurular; ilanda belirtilen başvuru adreslerine ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belge durumunda başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ÖNEMLİ

Üniversitemiz web sitesinden verilecek olan bağlantı ile başvurular elektronik olarak yapılacak olup ayrıca adaylar aşağıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ilanın çıkıldığı birimlere teslim edeceklerdir. Belgelerin teslim edilmediği online başvurular geçersiz kabul edilir.

GEREKLİ BELGELER

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

2. ALES Belgesi

3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4. Özgeçmiş

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi suretleri* (lisans, tezli yüksek lisans)

6. Doktora Öğrenci Belgesi

7. Lisans Transkripti

8. Çalışma belgesi

* Diplomaların başvuru sırasında "e-Devlet" çıktısı kabul edilmektedir. Mezuniyet bilgileri "e-Devlet" kayıtlı olmayanların mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işlerinden YÖKSİS'ne bilgilerinin girilmesini sağlamaları gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenecek.

- 4'lük/5'lik mezuniyet not ortalaması, yönetmelik uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen eşdeğerliği alınacaktır.