Pamukkale'ye ziyaretçi akını! Bayram tatilinde 19 bini aşkın turisti ağırladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Pamukkale'ye ziyaretçi akını! Bayram tatilinde 19 bini aşkın turisti ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, bu bayramda da ziyaretçilerin akınına uğradı. Tatilciler zaman zaman etkili olan yağışa rağmen kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, beyaz travertenleri ve tarihi yapılarıyla ilgi görüyor.

Çoğunluğu yerli misafirler, beyaz travertenler üzerinde yürüyüp hatıra fotoğrafı çekti. Ören yerindeki antik kenti de gezen tatilciler, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen giriş kapılarında kuyruk oluşturdu.

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Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, bayram ve ara tatil dönemini hem tesisler hem de Pamukkale olarak oldukça verimli geçirdiklerini söyledi.

Bayramdan sonraki 3 günde kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasının tatili uzattığını, bunun da turizmcilere can suyu olduğunu belirten Şen, Pamukkale'yi tatilin başladığı cumartesi gününden bu yana 19 bin 245 yerli ve yabancı turistin gezdiğini kaydetti.

Antalya'dan gelen Ali Teksoy da ilk kez gördüğü Pamukkale'yi fotoğraflardan daha güzel bulduğunu, herkesin en az bir kez buraya gelmesi gerektiğini ifade etti.

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