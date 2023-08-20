Pamukova'da 8 dönüm arazi kül oldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde arazide çıkan yangın bölgedeki ağaçlık alana sıçradı. Ekiplerin seferber olduğu yangında 8 dönüm alan kül olurken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Pamukova'da 8 dönüm arazi kül oldu


Kazımiye Mahallesi mevkiinde arazide henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kızılçam ve zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ait arazözler sevk edildi. 3 itfaiye, 3 arazöz aracı ve 10 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında 8 dönüm alan kül oldu. Yangının çıktığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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