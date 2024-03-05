Panama’da altınlarla süslü 1300 yıllık mezar bulundu

Kaynak: AA
Panama’da altınlarla süslü 1300 yıllık mezar bulundu
Panama'da, 1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar bulunduğu bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Panama'nın Cocle eyaletine bağlı El Cano arkeolojik sahasındaki kazı çalışmalarında İspanyol öncesi dönemine ait bir mezar bulundu.

Panama Kültür Bakanlığı Kültür Mirası Ulusal Direktörü Linette Montenegro, yaptığı açıklamada, mezarın 1300 yıldan daha eski olduğunun tahmin edildiğinin belirtti.

Montenegro, “Mezardan iki ceset, bir geline ait çeyiz eşyaları, bir miktar altın, seramik, beş göğüs kemeri, altın boncuklar, dört bilezik, küpeler, altın kaplamalı çanta ve çeşitli kolyeler çıktı." ifadesini kullandı.

Mezarın dönemin hükümdarına ait olduğu öngörülüyor.

2008 yılından bu yana bölgedeki arkeolojik kazılar devam ediyor.

Panama’da altınlarla süslü 1300 yıllık mezar bulundu

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