Pancar çiftçisi de buğday çiftçisi gibi kaygı içinde

Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyguladığı düşük taban fiyat politikalarının çiftçiler için kaygı verici bir boyuta ulaştığını belirtti.

Buğday Üreticisinin Sorunları Gürer, buğday üreticilerinin taban fiyat konusundaki belirsizlik nedeniyle endişeli olduklarını ifade ederek, “Buğdayda taban fiyat en az 15 lira olarak açıklanmalı ve çiftçilerin elindeki ürün alınmalıdır. Ancak şu ana kadar taban fiyat açıklanmamıştır. Geçen yıl verilen desteklemeler bazı bölgelerde çiftçilerin hesabına yatırılmamıştır. Bu desteklerin bir an önce çiftçilerin hesabına yatırılması gerekiyor.” dedi.

Şekerpancarı Üreticisinin Sorunları Şekerpancarı üreticilerinin de benzer sıkıntılar yaşadığını belirten Gürer, “Pancar çiftçisi de buğday çiftçisi gibi kaygı içindedir. Normalde Ocak ayında açıklanması gereken avans fiyatı kamuoyuna yansımamıştır.” diye konuştu.

Gürer, yaş çay için açıklanan taban fiyatın beklentilerin çok altında kaldığını belirtti. “Çayda çok düşük bir taban fiyatı açıklandı. 25 bin lira beklerken, açıklanan ton fiyatı 17 bin lira oldu. Bunun da 2.000 lirası prim olarak verilip 19 bin liraya çıkacağı söyleniyor ama bu destek bir yıl sonra alınıyor. İlaç, gübre, tohum, mazot ve tarla giderlerindeki artışlar, çiftçinin fayda sağlamadan önce cebinden geri alınıyor.” dedi.

Patates üreticisinin yaşadığı sorunlara da değinen Gürer, Niğde’de patatesin çiftçinin deposunda kaldığını ve satılamadığını ifade etti. “Depoda patatesin kilosu 2,5 liraya kadar düşmüş durumda. Marketlerde ise patatesin fiyatı 20 lira civarında belirleniyor. Bu durum, sistemin ne kadar plansız olduğunu ve aracılık sistemiyle vatandaşa pahalı ürün sunduğunu gösteriyor. Depodaki patates bayrama kadar çillenir ve çöp olur. Bu nedenle, patates çiftçisine de gerekli destek sağlanmalıdır.” dedi.

Gürer, çiftçilerin maliyetler ve destekler konusundaki mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Çiftçilere desteklerin zamanında verilmesinin önemine dikkat çekerek, “Destekler çiftçiye zamanında verilmeli ve bu konudaki mağduriyetlerin önüne geçecek uygulamalar gerçekleştirilmelidir.” ifadelerini kullandı.