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Pancar şekeri üreticilerinden iktidara enflasyon desteği. Yıllarca kota zulmü yapılmıştı

Dünya şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmadığını belirten Pancar Şekeri Üreticileri Derneği, 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında "sabit fiyat" uygulaması başlattıklarını bildirdi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 15:22
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Pancar şekeri üreticilerinden iktidara enflasyon desteği

Pancar şekeri üreticilerinden iktidara enflasyon desteği. Yıllarca kota zulmü yapılmıştı
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"Enflasyon düşüyor" algısı ile seçimlere girmek isteyen AKP iktidarı seçim kampanyasını marketlerde başlattı. İktidar yüksek enflasyonun önüne geçmek için zincir marketlerde fiyatları kontrol etmeye çalışıyor. Şok, Migros ve A101 yalnızca ocak ayı sonuna kadar Happy Center ve CarrefourSA süre belirtmeden fiyat sabitleme uygulamasına giderken BİM ise ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının değişmeyeceğini açıkladı.

Marketlerin ardından Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) de 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında "sabit fiyat" uygulaması başlattıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 15’i kamu, 12’si özel, 6’sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda 2022/2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şekeri üretiminin gerçekleşeceği, bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi.

"RİSK İHTİMALİ KALMADI"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıl dünya şeker fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle stok planlamamızı bozan ve arz istikrarını etkileyen olumsuzluklar yaşanmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz pazarlama yılında gerçekleştirdiğimiz şeker üretim rakamları ve arz istikrarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca sektörde oluşturulan koordinasyon mekanizması sayesinde dünya şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmamıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde şeker üreticileri olarak, 1 Eylül'e kadar şeker fabrika çıkış fiyatlarında, halihazırdaki fiyatları esas alarak sabit fiyat uygulaması başlatacağımızı, sabit fiyat uygulamasının uzun süredir istikrarlı bir şekilde seyreden perakende fiyatlarına da olumlu yansıyacağını, ülkemizin gıda güvenliğinin sağlanmasına ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun ve sektör paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz ederiz."

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düşünüyorum
16.01.2023 15:37
şu pancar kotası nedir biri bana anlatabilir mi, yıllardır üreticinin tepesinde zulüm olan uygulama, tarladan 10 ton çıktı 6 ton alıyorum 4 ne olacak, kalan değerinin yarısının altında tefeciye.  
 
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