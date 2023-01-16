Pancar şekeri üreticilerinden iktidara enflasyon desteği. Yıllarca kota zulmü yapılmıştı

"Enflasyon düşüyor" algısı ile seçimlere girmek isteyen AKP iktidarı seçim kampanyasını marketlerde başlattı. İktidar yüksek enflasyonun önüne geçmek için zincir marketlerde fiyatları kontrol etmeye çalışıyor. Şok, Migros ve A101 yalnızca ocak ayı sonuna kadar Happy Center ve CarrefourSA süre belirtmeden fiyat sabitleme uygulamasına giderken BİM ise ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının değişmeyeceğini açıkladı.

Marketlerin ardından Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) de 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında "sabit fiyat" uygulaması başlattıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 15’i kamu, 12’si özel, 6’sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda 2022/2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şekeri üretiminin gerçekleşeceği, bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi.

"RİSK İHTİMALİ KALMADI"

Açıklamada şunlar kaydedildi: