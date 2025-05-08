Pancar toplamak için dağa gitmişti! 62 yaşındaki kadın ölü bulundu

Kaynak: AA
Pancar toplamak için dağa gitmişti! 62 yaşındaki kadın ölü bulundu

Bitlis'in Hizan ilçesinde pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu. Kadının kayalıklardan düşüp, kar kütlesi ve kaya arasına sıkıştığı tespit edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu.

Örgülü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, dün pancar toplamak için dağa gitti.

Bingöl'ün, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron ile yaptıkları aramalarda Bingöl'ün kayalıklardan düşüp, kar kütlesi ve kaya arasına sıkıştığını tespit etti.

Bingöl'ün hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, kadının cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Bingöl'ün cenazesi, otopsi için Hizan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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