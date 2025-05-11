Pancar toplarken uçurumdan düşen kadın can verdi

Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde pancar toplarken uçurumdaki kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti.

Aktarılan bilgilere göre İstanbul'da ikamet eden 60 yaşındaki Hanım Tekdemir, memleketi olan Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Yukarıdağlıca köyüne misafirliğe geldi. Hanım Tekdemir, bir akrabasıyla birlikte pancar toplamak amacıyla Yeşilyurt köyünün Abacığ Yaylası'na gitti.

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Ancak bölgedeki sarp kayalık bir alanda dengesini kaybeden Hanım Tekdemir kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, bölgede mantar arayan başka bir vatandaş tarafından bulundu.
Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine 112 ve jandarma ekipleri ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Hanım Tekdemir'in cenazesi ambulansla Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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