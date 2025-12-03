Olay Yusufeli ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Alanbaşı köyünün eski muhtarı Yavuz Turan, ahırındaki malzemelerin üzerini örttüğü naylonların arasında yırtıcı dişlere sahip, 55 santimetre boyunda hayvan iskeleti buldu.

Turan, iskeletin hangi hayvana ait olduğunu ayırt edemeyince panikleyerek durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile DKMP görevlilerine bildirdi. Gelen ekipler, iskeleti hemen koruma altına aldı.

‘İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM’

Yavuz Turan, hayvan iskeletinin kendisini tedirgin ettiğini belirterek, ahıra naylonları kontrol etmek için girdiğini söyeldi. Naylonların arasını açınca kemikleri gördüğini ifade eden Turan "Ne olduğunu anlayamadım. İki ayağı var. İlk kez böyle bir şey gördüm" ifadelerini kullandı. Uzmanların yapacağı inceleme ile iskeletin hangi tür hayvana ait olduğu tespit edilecek.