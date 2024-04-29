Pansiyonda kalan 25 liseli yemekten zehirlendi

Kaynak: AA
Pansiyonda kalan 25 liseli yemekten zehirlendi
Ardahan Valiliği, kentte eğitim gören 25 lise öğrencisinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Merkez Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle öğretmenleri nezaretinde Ardahan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrencilerin tamamı acil servislerde yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik açıklamasında, “Durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır. Pansiyonda öğrencilere verilen gıda ve su numuneleri gerekli incelemelerin yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmekte olup, konu yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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