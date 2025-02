PAOK taraftarlarından Bükreş'te gövde gösterisi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Romanya’nın FCSB takımı, bu akşam Yunanistan temsilcisi PAOK’u konuk edecek. Saat 19:45’te başlayacak mücadele, Arena Națională Stadyumu’nda oynanacak. Rövanş niteliğindeki bu karşılaşma öncesinde, PAOK taraftarları Bükreş’in merkezinde büyük bir etkinlik düzenledi.

20.02.2025, FCSB???????? - PAOK????????, Gate 4, Paok in Bucharest, 6.000 are expected today, click for more here: https://t.co/MEaWKHjRLH pic.twitter.com/7E8HQ1TGK8