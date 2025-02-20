PAOK taraftarlarından Bükreş'te gövde gösterisi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Romanya’nın FCSB takımı, bu akşam Yunanistan temsilcisi PAOK’u konuk edecek. Saat 19:45’te başlayacak mücadele, Arena Națională Stadyumu’nda oynanacak. Rövanş niteliğindeki bu karşılaşma öncesinde, PAOK taraftarları Bükreş’in merkezinde büyük bir etkinlik düzenledi.

20.02.2025, FCSB???????? - PAOK????????, Gate 4, Paok in Bucharest, 6.000 are expected today, click for more here: https://t.co/MEaWKHjRLH pic.twitter.com/7E8HQ1TGK8 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 20, 2025

PAOK TARAFTARLARI BÜKREŞ SOKAKLARINDA

Geçen hafta Selanik’te oynanan ilk maçı PAOK, 2-1 kaybetmişti. Bu nedenle Yunan ekibi, turu geçebilmek için en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Takımlarına güvenen yaklaşık 4.000 PAOK taraftarı, Bükreş’in tarihi merkezinde toplandı. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde marşlar söylerken, meşaleler yakarak coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

PAOK taraftarları, stadyumdaki misafir tribünü haricinde de farklı bölgelere yayılarak maçta takımlarına destek olacak. Romanya polisi, olası taşkınlıkları önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri aldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BÜYÜK ÖDÜL

FCSB, finansal anlamda da Avrupa Ligi’nde başarılı bir grafik çiziyor. Kulüp, turnuvadan şu ana kadar 10 milyon eurodan fazla gelir elde etti. UEFA, son 16 turuna yükselen takımlara 1.75 milyon euro ek prim verecek.

PAOK ve FCSB taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği mücadelede, iki ekip de Avrupa’daki yolculuğunu sürdürmek için sahaya çıkacak.