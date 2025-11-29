İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İznik'te 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

Papa 14. Leo’nun bugün İstanbul’daki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu. Burada, Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile heyeti tarafından karşılanan Papa, tarihi cami hakkında bilgi aldı.

Papa’nın bir sonraki durağı ise Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi oldu. Papa 14. Leo burada din adamları ile görüşüyor. Papa, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati ruhani lideri Yusuf Çetin tarafından karşılandı.

PAPA FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE

Papa 14. Leo, ikinci gün programının devamında Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne ulaştı. Çok sayıda polis, yağışlı havaya rağmen bölgede görev alıyor. Papa'yı görmek isteyen çok sayıda turist sokakları doldurdu. Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

Papa Leo bugün ayrıca binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

ŞÜKÜR DUASI SONRASI ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı "Şükür Duası" etkinliğinde konuşma yaptı. Papa, Hıristiyanlar arasında birlik mesajı verdi. Patrik Bartholomeos'a teşekkür eden Papa, “(Hristiyanların) Herkesin birliği için" dilekte bulundu. "Şükür Duası"nın ardından Papa 14. Leo ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ortak bildiri imzaladı."Tüm Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanmasını engelleyen ve teolojik diyalog yoluyla çözmeye çalışılan engellerin (varlığının) kabul edildiği" kaydedilen bildiride, bunun yanında toplulukların birbirine "İznik inancıyla ifade edilen ortak imanla" bağlandığı ifadesine yer verildi.

VOLKSWAGEN ARENA'DA AYİN

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında, İstanbul’daki Volkswagen Arena’da ayine katıldı. Papa 14. Leo, Boğaz üzerinde uzanan üç köprünün, kendisine birlik köprüleri kurmak için ortak çabaların önemini hatırlattığını söyledi. 'Boğaz üzerindeki köprüler gibi, birliğin de temellerinin sağlam kalması, zaman ve değişkenlikler tarafından zayıflatılmaması özen, dikkat ve bakım gerektirir" diyen Papa 14. Leo, bağları beslemek ve güçlendirmek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu. Papa 14. Leo, "Bizi birleştiren şeyleri takdir ederek, önyargı ve güvensizlik duvarlarını yıkarak, karşılıklı bilgi ve saygıyı teşvik ederek, herkese güçlü bir umut mesajı vermek ve barışçı olmaya davet etmek için birlikte yürümek istiyoruz.' dedi.