Papa dediler kim çıktı

Teyit.org'un aktardığına göre, videodan alınan görseller Google’ın görsel arama servisiyle araştırıldığında, videoyla ilgili pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Videoda görünen kişinin gerçek adı Inácio Falcão ve kendisi oyuncu ve animatör olarak çalışıyor. Inácio, çeşitli etkinliklere Papa Popó adını verdiği bir karakterle katılıyor ve herhangi bir dini kurumla ilişkisi bulunmuyor.

Inácio’nun aktardığına göre, Papa Popó karakteri Brezilya’nın Caruaru bölgesinde düzenlenen São João festivalinde animatör olarak çalıştığı dönemde ortaya çıkmış. Karakter, katıldığı organizasyonlara göre çeşitli performanslar sergiliyor. Yıl boyunca Papa Popó karakteriyle düğünler başta olmak üzere pek çok etkinliğe katılan oyuncu, haziran ayındaki festivaller sırasında turistleri eğlendirmekten sorumlu Papa do Forró’ya dönüşüyor. Forró, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki kırsal bölgelerdeki müziklerin genel adı. Papa do Forró, bu etkinlikler sırasında katılımcılarla dans dahil pek çok gösteri yapıyor ve performanslarına kendi sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Inácio Falcão’nun videoları, gerçek bir din görevlisini gösterdiği sanılarak Türkiye gibi pek çok ülkede paylaşılmış. Hindistan’da videoyu gerçek sanarak paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı ise Temmuz 2023’te gözaltına alınmış. Ancak yapılan incelemeler, videoda görünen kişinin bir din görevlisi değil, oyuncu olduğunu gösteriyor.