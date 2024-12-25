Papa Francis 'kutsal yıl' konuşmasını yaptı

Papa Francis, 2024 Noel Günü’nde “Urbi et Orbi” (“Kente ve Dünyaya”) konuşmasını yaparak barış için çarpıcı bir mesaj verdi. St. Peter Bazilikası’nın balkonundan binlerce kişiye hitap eden Papa, 2025 Kutsal Yılı kutlamalarının da başladığını duyurdu. Bu özel yıla Roma’ya 32 milyon Katoliğin gelmesi bekleniyor.

Papa, “Her bireyi ve her ulusu umut hacıları olmaya davet ediyorum, silahların sesini susturup bölünmeleri aşmaya çalışalım,” dedi. Konuşmasında Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze’deki insani kriz gibi kritik konulara değindi. İki taraf arasındaki görümelere vurgu yapan Papa, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için çağrıda bulundu. Aynı zamanda Gazze’deki insani durumun ciddiyetine dikkat çekerek, esirlerin serbest bırakılmasını istedi.

Urbi et Orbi Konuşması nedir?

KUTSAL KAPI VE MANEVİ YOLCULUK

Papa Francis, 24 Aralık’ta St. Peter Bazilikası’nın “Kutsal Kapısı”nı açarak 2025 Yılı Jübilesi’ni resmen başlattı. Hacılar, şairenin içinden geçerek manevi bir arınma deneyimi yaşıyor. Kutsal Kapıdan geçmek, günahların affı anlamına gelen “indulgence” elde etmek için bir yol olarak kabul ediliyor. San Diego’dan gelen Blanca Martin, “Bu kapıdan geçmek sizi alçakgönüllü yapıyor, adeta duygusal bir arınma yaşıyorsunuz,” diyerek deneyimini dile getirdi.

Bazilika’nın içi, Jübile Yılı için tamamlanan kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Gian Lorenzo Bernini’nin Şögünlü Baldakeni ve 875 yılından beri var olan Aziz Petrus’un Koltuğu’nun yenilenen hali, ziyaretçilere tarih ve sanat dolu bir deneyim sundu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE NOEL

Almanya’daki Magdeburg Şehir merkezinde meydana gelen bir saldırı, Avrupa’daki Noel kutlamalarını gölgeledi. Bir araba saldırısı sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Nefret ve şiddet son sözü söylememeli,” diyerek ulusal birlik çağrısı yaptı.

Vatikan’daki ziyaretler sırasında da güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı. Ziyaretçiler, Aziz Petrus’un kurucusu olduğu Katolik Kilisesi’nin merkezi olan bu mekânda dualarını ederken, yenilenen eserlerin görkemini takdir etti.

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FARKLI KÜLTÜRLER VE DİNLER BİR ARAYA GELDİ

Bu yıl, Hanuka ve Noel’in aynı tarihe denk gelmesi, farklı inanç grupları arasında dayanışma etkinliklerine ilham verdi. Houston’daki Yahudi organizasyonları tarafından düzenlenen bir etkinlikte, katılımcılar patatesli latke ve guacamole gibi yiyeceklerle bir araya geldi. Nadiren gerçekleşen bu takvim çakışması, ortak kutlamalarla anlam kazandı.