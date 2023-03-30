30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bazı rutin kontroller için Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 01:19
Takip Et

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
+
Aa
-

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yazılı açıklamasında, "Papa Franciscus, son günlerde yaşadığı nefes darlığı sebebiyle bugün öğleden sonra bazı tıbbi kontroller için Gemelli Polikliniğine gitti. Burada yapılan tetkikler, kendisinin birkaç gün hastanede uygun tedavi görmesini gerektirecek solunum yolu enfeksiyonu (Kovid-19 değil) geçirdiğini ortaya koydu. Papa Franciscus, rahatsızlığı dolayısıyla kendisine gönderilen mesajlardan ve gösterilen yakınlıktan, dualardan etkilendi ve minnettarlığını belirtti." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, Papa'nın yarın ve sonraki günlerdeki etkinliklerinin iptal edildiğini yazdı.

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Papa Franciscus'un, henüz çocukken geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

86 yaşındaki Papa, ocak ayı sonunda verdiği bir demeçte, sağlık durumunun iyi ve yaşına göre normal olduğunu belirtmişti.

Papa Franciscus, son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
2
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
3
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
4
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
5
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
6
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
7
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
﻿Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
﻿Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
﻿Şampiyonlar Ligi'nde kadınlar sahne aldı
﻿Şampiyonlar Ligi'nde kadınlar sahne aldı
﻿Şampiyonlar Ligi'nde kadınlar sahne aldı
﻿Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Öncelik Kosovalı için olacak
﻿Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Öncelik Kosovalı için olacak
﻿Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Öncelik Kosovalı için olacak
﻿Depremde yıkılmayan 100 yıllık çınar fırtınaya teslim oldu
﻿Depremde yıkılmayan 100 yıllık çınar fırtınaya teslim oldu
﻿Depremde yıkılmayan 100 yıllık çınar fırtınaya teslim oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.