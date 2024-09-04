Papa Franciscus, Widodo ile görüştü

Papa, dün başlayan Endonezya ziyareti kapsamında Merdeka Sarayı'nda Widodo ve diğer Endonezyalı yetkililerle görüştü.

Görüşme sırasında Widodo, Papa'nın Filistin'e ve Filistin halkına olan desteği için teşekkür etti.

Savaşın kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini belirten Widodo, "Savaş sadece sivil halka sefalet ve acı getirir." ifadesini kullandı.

Widodo, insanların farklılıklarının takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, barış ve daha iyi bir dünya çağrısı yaptı.

Franciscus ise Endonezya'nın kültürel çeşitliliğinin, "her bir parçası değiştirilemeyecek mükemmel bir mozaik" oluşturduğunu belirtti.

Papa, Cakarta'nın ana katedralinde de Hristiyan din görevlileriyle görüştü.

ENDONEZYA'YI 35 YIL SONRA ZİYARET EDEN İLK PAPA

Endonezya'yı 35 yıl sonra ziyaret eden ilk Papa olan Franciscus, 1970'te Papa 6. Paulus ve 1989'da Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. Jean Paul) ardından Endonezya'yı ziyaret eden üçüncü papa oldu.