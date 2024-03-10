Papa: Ukrayna için Türkiye arabulucu olabilir

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) özel bir röportaj verdi.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Papa, Ukrayna’da devam eden savaşa ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak."

“TÜRKİYE ARABULUCU OLABİLİR”

Zamanında müzakere yapılması çağrısında bulunan Papa Franciscus, "Arabuluculuk yapacak bir ülke aramak gerekir. Bugün örneğin Ukrayna’daki savaşta arabuluculuk yapmak isteyen birçok ülke var. Türkiye süreci başlatmaya yönelik bir teklif yaptı. İşler daha kötüye gitmeden müzakere etmekten çekinmeyin." diye konuştu.

Gazze'de İsrail saldırısı altında olan Katolik cemaatiyle her gün görüştüğünü kaydeden Papa, oradakilerin kendisine bunun bir savaş olduğunu söylediklerini aktardı.