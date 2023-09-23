Papa'dan Avrupa'ya sığınmacı çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, göç konusunda Avrupa'ya sorumluluk çağrısı yaptı. Franciscus, göçmenlere ilişkin "Onları hoş karşılamalıyız, saklamamalıyız, entegre etmeliyiz, onlardan kurtulmamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Papa Franciscus, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentine gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretinin son gününde Akdeniz bölgesinin dört bir yanından gelen 140 piskopos ve gencin katıldığı Akdeniz Toplantıları kapsamında konuştu.

Papa Franciscus, Hz. İsa'nın yoksullara yardım ettiğini hatırlatarak, yoksulların bir sayıdan ibaret olmadığını ve kardeş gibi muamele görmeleri gerektiğini anlattı.

"ONLARI ENTEGRE ETMELİYİZ"

Akdeniz'deki göçmenleri kasteden Papa Franciscus, "Onları hoş karşılamalıyız, saklamamalıyız, entegre etmeliyiz, onlardan kurtulmamalıyız" dedi.

Papa Franciscus, göç konusunda Avrupa'yı sorumluluğa çağırarak, göçmenlerin korunmasını istedi.

Akdeniz'in biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna değinen Papa Franciscus, "Akdeniz dünyanın aynasıdır. Akdeniz, içinde küresel bir kardeşlik çağrısı barındırıyor" diye konuştu.

"BİRLİKTE GEÇİNEBİLİRİZ"

Papa Franciscus, Marsilya'nın çok kültürlü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, "Marsilya bize, zorluğa rağmen birlikte geçinmenin mümkün olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Papa Franciscus, ikili görüşme için Marsilya'da bir araya geldi.

Katoliklerin ruhani lideri daha sonra Velodrome Stadyumu'nda 60 bin kişinin katılacağı ayini yönetti.

DÜN DE SIĞINMACILARA DEĞİNMİŞTİ

Dün yaptığı başka bir açıklamada Papa Franciscus, Akdeniz'i geçmeye çalışan sığınmacılara değinmişti. Akdeniz'in bir trajedi yaşadığını belirten Franciscus, "Karşımızda bulunan deniz, hayat kaynağı ve aynı zamanda ölüme neden olan gemi kazalarının trajedisini çağrıştırıyor. Bu muhteşem deniz (Akdeniz) koca bir mezarlığa dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.

Denizde ölenlerin bir sayıdan ibaret olmadığının altını çizen Franciscus, "Yüreklerinde taşıdıkları umutlarla denizde boğulan onca kardeşimizi düşünüyorum. Böyle bir dramın karşındasın, kelimeler kifayetsiz, eylem gerekiyor. Bundan önce de insanlık gerekiyor" demişti.