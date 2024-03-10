Papa’dan beyaz bayrak çağrısı

Kaynak: DerSpiegel
Papa’dan beyaz bayrak çağrısı
Papa Francis’ten Ukrayna’ya beyaz bayrak çağrısı geldi. Francis, “Kiev, işler daha da kötüleşmeden Rusya ile müzakere etmeli” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, İsviçreli yayın kuruluşu RSI ile yaptığı röportajda, "En güçlü kişinin duruma bakan, insanları düşünen, beyaz bayrak cesaretine sahip olan ve müzakere eden kişi olduğunu" düşündüğünü söyledi.

Edinilen bilgiye göre söyleşi şubat ayında gerçekleşti ancak ilk kez 20 Mart'ta yayınlanacak. Francis, "Yenildiğinizi, işlerin iyi gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmalısınız" dedi.

Francis, savaşın sonunda kaç kişinin hayatını kaybedeceği sorusunu gündeme getirerek, tartışmaların uluslararası güçler ve bir arabulucu tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Papa, "İşler daha da kötüleşmeden müzakere etmekten utanmayın" dedi. Röportajın İsrail ile Hamas arasındaki savaşa odaklanan bir başka bölümünde şöyle dedi: "Müzakere asla teslim olmak değildir."

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