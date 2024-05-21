Papa'dan Reisi için taziye mesajı

Papa Franciscus, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki yetkililerin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, Ali Hamaney'e gönderdiği mesajda kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Papa, bu zor zamanlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına manevi yakınlığını belirtti.

Bu üzücü olay nedeniyle İran halkına derin taziyelerini ileten Papa Franciscus, Hamaney'e ve tüm İranlılara destek mesajı verdi.