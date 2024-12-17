Papa'nın laiklik eleştirisi tartışma yarattı

Papa Franciscus, 15 Aralık'ta gerçekleşen ziyarette, özellikle Fransa’nın laiklik anlayışının çok sert olduğuna dair görüşlerini dile getirdi. Korsika, nüfusunun yüzde 90’ının Katolik olduğu ve dini pratiğin sıkça gözlemlendiği bir ada olarak, Papa'nın mesajlarını yaymak için önemli bir durak oldu. Ziyaret kapsamında açık havada düzenlenen ayine 17 binden fazla kişi katılırken, Papa, burada “sağlıklı laiklik” kavramına vurgu yaptı.

Papa’nın eleştirileri, Fransız laikliğini özgürlüklerin bir parçası olarak görmek yerine, dini bir "alt kültür" gibi dışladığı yönünde oldu. Ona göre, laiklik “ne statik ne de katı” olmalı, “dinamik ve esnek” bir şekilde uygulanmalı.

LAİKLİĞE ELEŞTİREL YAKLAŞIM

Papa Franciscus, geçmişte de Fransa'nın ağırlıklı olarak Aydınlık Çağı’nın etkisi altında gelişmiş laiklik anlayışını eleştirmişti. Bu modelin, dini yaşamı ve inançları ikinci plana ittiğini söyleyen Papa, Fransa’nın laiklik prensiplerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini savunuyor. Ancak bu açıklamaları, özellikle Fransız kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Fransız laicite anlayışı, devleti dini otoriteden bağımsız kılmak adına önemli bir tarihsel sürecin sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Papa’nın bu modeli “din karşıtı bir yapı” olarak tanımlaması ise yanlış yorumlamaları beraberinde getiriyor.

Din ve Toplum İlişkisi Papa Franciscus, laiklik eleştirilerinin yanı sıra, Katolik Kilisesi'nin kendi içsel sorunlarına da özeleştirisel bir bakış sunmadığı yönünde eleştiriliyor. Son yıllarda özellikle kadın hakları, kilise içinde yaşanan cinsel taciz skandalları ve Vatikan'ın arşiv belgelerini yayınlamama tutumu, Katolik dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı.

Fransa’da giderek yaygınlaşan sekülerleşme, Katolik Kilisesi için ayrı bir endişe konusu olmaya devam ediyor. Papa Franciscus'un özellikle Fransa gibi laiklik ilkelerinin katı bir şekilde uygulandığı ülkelerde dini pratiklerin sınırlandığına dair mesajları, mevcut gerginliği bir kez daha gündeme taşıdı.

TEPKİLER ARTIYOR

Papa’nın açıklamalarına yönelik Fransız siyasi liderlerinden ve laiklik savunucularından eleştiriler geldi. Bazı yorumcular, laikliğin toplum içinde yaşam alanı sağlamak yerine, dini grupları bastıran bir mekanizmaya dönüştüğü eleştirilerini ise destekledi.

Papa Franciscus'un mesajı, dünyada din ve devlet ilişkilerinin yeniden tartışılmasını sağlarken, Fransa'ın seküler geleneklerini sürdürme kararlılığını da gözler önüne serdi. Korsika'daki bu ziyaret, hem Katolik dünyasında hem de Avrupa genelinde önemli bir tartışmanın başlangıcı oldu.